Первомай в Казани: от подпольных собраний к весеннему празднику

Первомай отмечают 1 мая. Праздник имеет более чем вековую историю, начиная с борьбы за права рабочих в Чикаго в 1886 году. Спустя три года, в 1889 году, 1 мая был объявлен Днём международной солидарности трудящихся.

В Казани первую подпольную встречу, называемую маёвкой, провёл Николай Бауман в 1892 году у стен Зилантова монастыря. До революции такие собрания проходили за городом — в Троицком лесу и на Арском поле, где под видом отдыха обсуждались политические вопросы и распространялись прокламации.

После 1917 года Первомай стал массовым открытым праздником. В 1920-е годы предприятия готовили колонны, создавали декорации и праздничные платформы. Во время Великой Отечественной войны лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» звучал на заводах и в тылу, придавая празднику новый смысл.

В послевоенные годы демонстрации стали масштабными и яркими. Площадь Свободы в Казани была главным местом сбора трудящихся. Колонны предприятий, транспаранты, флаги и оркестры создавали праздничную атмосферу, которая транслировалась по телевидению.

Сегодня Первомай для большинства жителей — это день весны, отдыха на природе и семейных встреч. Праздник сохранил историческую память о борьбе за права трудящихся, но приобрёл новое содержание, став символом весны и отдыха.