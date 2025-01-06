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· 16+ · Алина Алмакаева

Еловые иголки заливаю уксусом — только так всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для хозяек

Оксимель — это древнее целебное средство, котор...

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Оксимель — это древнее целебное средство, которое, как оказалось, знакомо не всем. Сегодня я предлагаю приготовить хвойный оксимель и немного подробнее ознакомиться с этим рецептом.

Для его создания вам понадобятся яблочный уксус (не менее 6%, предпочтительно домашнего приготовления) и сосновая хвоя (второгодняя, собранная с верхушек веточек и без хвостиков). Количество уксуса и хвои должно быть одинаковым. В конце зимы старая хвоя накапливает больше каротина и витамина С, в то время как молодая насыщена витамином Е.

Приготовление хвойного уксуса:

Нарежьте хвою крупными кусками или разорвите на части. Поместите её в стеклянную банку (нельзя использовать металлическую крышку). Залейте хвою уксусом и плотно закройте банку. Уберите в темное место при комнатной температуре на месяц. Готовый хвойный уксус отлично подходит для заправки салатов и маринадов.

Приготовление оксимеля:

Смешайте хвойный уксус и мёд в равных долях. Храните готовый оксимель в холодильнике. Его можно использовать для лечения кашля или для приготовления напитков. Для освежающего лимонада смешайте 25 г измельченной молодой хвои с 1 литром холодной воды, разлейте по стаканам и добавьте по столовой ложке оксимеля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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