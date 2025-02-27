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Домклик улучшил условия услуги «Сделка с гарантией»

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Домклик обновил услугу проверки юридической чистоты недвижимости «Сделка с гарантией». Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе конференции Domclick Digital Day, который состоялся в Казани.

Основные изменения включают:

  • Защиту рыночной, а не кадастровой стоимости недвижимости. Теперь при оценке стоимости недвижимости в сертификате возмещения средств указывается рыночная, а не кадастровая стоимость недвижимости. Это позволяет клиентам, проводящим в Сбере сделку с ипотекой или за собственные средства, защитить полную сумму покупки. Они смогут вернуть её по сертификату в случае утраты права собственности на рекомендованный к покупке объект.
  • Увеличение срока действия сертификата возмещения до трёх лет и поддержка юристов на весь период владения жильём. Срок действия сертификата возмещения средств продлён с одного года до трёх лет, что соответствует основному периоду исковой давности. Кроме того, теперь клиент сможет обратиться за юридической защитой по сделке в течение всего срока владения недвижимостью — раньше этот период ограничивался десятью годами. Таким образом, после заключения сделки клиент может быть уверен, что при появлении новых непредвиденных обстоятельств он будет полностью защищён и сможет обратиться к юристам «Домклик» за поддержкой и защитой в суде.

Что такое услуга «Сделка с гарантией»?
Это комплексная защита сделки с недвижимостью на всех этапах. Услуга включает в себя юридическую проверку, направленную на поиск скрытых рисков и потенциальных угроз праву собственности и их устранение до покупки. После покупки покупатель защищён сертификатом гарантии на сумму рыночной стоимости жилья.

В рамках услуги клиенты получают:

  • Экспертное правовое заключение с оценкой всех выявленных рисков.
  • Сертификат возмещения стоимости недвижимости.
  • Поддержку через чат с профессиональным юристом, который поможет разобраться с любыми вопросами касательно сделки.

Гарантия безопасности сделки
Если сделку с объектом, прошедшим проверку и получившим рекомендацию к приобретению, оспорят, права покупателя в суде будут защищать юристы Домклик. В случае утраты права собственности компания обязуется возместить полную рыночную стоимость недвижимости — до 25 миллионов рублей.

Защита покупателя после сделки важна не меньше, чем при подготовке к ней. Ежегодно в России оспаривается свыше 300 тысяч сделок с недвижимостью.

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