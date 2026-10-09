Новости Татарстана

Жители Татарстана выиграли в лотерею на почте более 64 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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За год в почтовых отделениях Татарстана жители республики купили свыше 386 тысяч выигрышных лотерейных билетов, а общая сумма их выигрышей превысила 64 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». По количеству счастливых билетов республика заняла девятое место в общероссийском рейтинге, и по объему выигрышей — тоже девятое.

Статистику приурочили к Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября. Специалисты проанализировали данные по билетам бренда, приобретенным в отделениях Почты России в период с 9 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

Возглавила список Москва — там выиграли более 1 млн билетов. Далее идут Ленинградская область (свыше 934 тыс.), Московская область (более 825 тыс.), Краснодарский край (654 тыс.), Свердловская (почти 481 тыс.), Самарская (444 тыс.) и Ростовская (почти 442 тыс.) области, Красноярский край (порядка 390 тыс.). Замыкают десятку Татарстан с показателем свыше 386 тыс. и Башкортостан, где выиграли более 360 тыс. билетов.

В целом по стране в отделениях Почты России счастливыми оказались 16 млн билетов «Национальной Лотереи» на общую сумму более 2,7 млрд рублей. Призов размером от 100 тыс. до 1 млн рублей было 239, от 1 до 10 млн — 14, а выигрышей свыше 10 млн рублей — три.

Самый крупный выигрыш составил 58 млн рублей. Такую сумму принес билет новогоднего тиража лотереи «Мечталлион», купленный на почте в Томской области.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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