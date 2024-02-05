Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане снова подорожала стоимость такси

В Татарстане снова подорожала стоимость такси

URA.RU

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В Татарстане за последний год стоимость поездок на такси выросла на 22,2%. По данным Росстата, в декабре 2023 года цена за километр составила 31,71 рубля, в то время как годом ранее она была на уровне 25,94 рублей.

Тенденция увеличения стоимости такси началась с марта 2022 года, и за последние два года наибольший рост цен наблюдался в конце лета прошлого года.

Самые дорогие поездки в такси в Татарстане оказались в Набережных Челнах, где за километр пути приходилось платить 39,06 рубля. В то же время в столице региона цена составила 28,52 рубля за километр, а самые доступные поездки были в Зеленодольске, где километр пути обходился в 27,56 рубля.

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