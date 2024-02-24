Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Волонтеры из РТ отправились на Всемирный фестиваль молодежи

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На всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта, было отобрано 82 волонтера из Татарстана по указанию президента РФ Владимира Путина, с целью развития международного молодежного сотрудничества.

Волонтеры сегодня утром отправились в путь после успешного прохождения отбора и обучения в информационно-ресурсном центре добровольчества Татарстана.

Министр по делам молодежи Республики Ринат Садыков выразил уверенность в том, что выбранные волонтеры достойно представят республику на фестивале, учитывая их опыт работы на аналогичных масштабных мероприятиях.

Добровольцы будут заниматься различными функциями на фестивале, включая встречу гостей, сопровождение делегаций, предоставление медицинской помощи и обеспечение работы всех служб. Они также примут участие в культурно-досуговых мероприятиях во время своего пребывания на фестивале.

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