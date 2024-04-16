В Татарстане задержали 43-летнего педофила-рецидивиста Камиля Гильфанова

В Альметьевске Татарстана задержан 43-летний Камиль Гильфанов, по подозрению в изнасиловании 2 несовершеннолетних. Уголовное дело в настоящее время расследует СК РФ по Альметьевску.

По предварительной информации, правоохранители подозревают мужчину в том, что он под выдуманным предлогом позвал к себе в гости 2 мальчиков (их возраст — меньше 12 лет) и изнасиловал их. После того, как потерпевшие обо всем сообщили родителям, те написали заявление в полицию. Фигуранта задержали.

Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность ко многим другим аналогичным случаям. В уголовном деле уже есть показания как минимум о 4 таких преступлениях. Выяснилось, что мужчина уже имеет судимость: в 2012 году фигуранта приговорили к 8 годам лишения свободы за 12 преступлений по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).