Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане за год число ипотечных сделок выросло почти 60%

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В Татарстане за предыдущий год количество ипотечных сделок возросло на 58%, по сравнению с прошлым годом. Сообщает об этом замначальника Росреестра РТ Лилия Бурганова.

Часть документов, которые поступили в электронном формате от кредиторов, составила 85%. Что говорит о большинстве ипотечных сделок, зарегистрированных в течение суток.

Бурганова отметила, что за 2023 год было заключено 13,5 тысяч льготных ипотек. Что в два раза выше, чем в 2022 году. Кроме того, жители республики участили использование кредитных средств при приобретении земельных участков.

Ранее, в Татарстане выросло количество особо тяжких преступлений на 15,4%.

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