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· 16+ · Артем Акчурин

В Татарстане обещают дождь и грозу в воскресенье

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Последний выходной недели в Татарстане не порадует устойчивой солнечной погодой.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, в воскресенье, 26 мая, будет облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер западный, с переходом на северный, 6-11 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов. Днем потеплеет до +15...+20 градусов.

Ранее стало известно, что 188 татарстанцев укусили клещи, зараженные боррелиозом.

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