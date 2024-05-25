В Татарстане обещают дождь и грозу в воскресенье

Последний выходной недели в Татарстане не порадует устойчивой солнечной погодой.



Как сообщает Гидрометцентр РТ, в воскресенье, 26 мая, будет облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.



Ветер западный, с переходом на северный, 6-11 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-18 м/с.



Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов. Днем потеплеет до +15...+20 градусов.



Ранее стало известно, что 188 татарстанцев укусили клещи, зараженные боррелиозом.