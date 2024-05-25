188 татарстанцев укусили клещи, зараженные боррелиозом

Сезон активности клещей в Татарстане продолжается, несмотря на майские похолодания.



Как сообщила замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина, на 23 мая в регионе зарегистрировано 3037 случаев укусов клещами. Это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Чаще всего от укусов страдают жители крупных городов: Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска.



Лабораторные исследования показали, что 188 клещей, снятых с пострадавших, были заражены боррелиозом. К счастью, своевременное обращение к врачам и назначение профилактического лечения позволили избежать развития опасного заболевания.



Однако расслабляться рано, предупреждают санитарные врачи. В этом году клещей, инфицированных боррелиозом, больше, чем в прошлом. Поэтому важно соблюдать меры профилактики, отправляясь на природу, в парки, на дачные участки.