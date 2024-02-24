В РТ в 2024 году закупили 242 единицы сельскохозяйственной техники

В преддверии сельскохозяйственного сезона в Татарстане активно ведется подготовка. Согласно заявлениям Ленара Гарипова, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, в 2024 году было приобретено 242 единицы сельскохозяйственной техники.

Закупленной технической оснасткой являются, в частности, 61 трактор, 23 зерноуборочных комбайна, три комбайна для уборки кормов, а также 155 единиц другой техники. Общая сумма затраченных средств на обновление машинно-тракторного парка составила свыше 1,2 миллиарда рублей.