Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В РТ в 2024 году закупили 242 единицы сельскохозяйственной техники

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В преддверии сельскохозяйственного сезона в Татарстане активно ведется подготовка. Согласно заявлениям Ленара Гарипова, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, в 2024 году было приобретено 242 единицы сельскохозяйственной техники.

Закупленной технической оснасткой являются, в частности, 61 трактор, 23 зерноуборочных комбайна, три комбайна для уборки кормов, а также 155 единиц другой техники. Общая сумма затраченных средств на обновление машинно-тракторного парка составила свыше 1,2 миллиарда рублей.

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