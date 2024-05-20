В РТ после укусов клещей к врачам обратились свыше 2,6 тысячи человек

В настоящем эпидемическом сезоне в республике Татарстан зафиксировано 2 671 обращение в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Из них 476 случаев зарегистрировано среди жителей Казани, 395 — из Набережных Челнов, 267 — из Альметьевского района и 278 — из Нижнекамского. Показатели не превышают средний уровень за несколько лет, однако они увеличились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследование, проведенное экспертами, выявило возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) в 173 из 1 004 исследованных клещей, что составляет 17%. Вне помещений было проанализировано 25 клещей: в четырех из них (16%) обнаружен возбудитель ИКБ, а в одном (0,1%) — возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Среди пациентов с подозрением на клещевые инфекции не было выявлено.