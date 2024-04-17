Глава Елабужского района Нуриев прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотников

В Республике Татарстан сообщили об отсутствии последствий атаки дрона ВСУ
В результате атаки беспилотного летального аппарата ВСУ по Республике Татарстан потерпевших нет. Об этом рассказал глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев в телеграм-канале.
Сегодня, 17 апреля 2024 года, Вооруженные силы Украины второй раз за время СВО попытались атаковать Татарстан. Вероятная цель - особая экономическая зона «Алабуга» в Елабужском районе.
Благодаря уничтожению БПЛА разрушений удалось избежать, отметил Рустем Нуриев. На месте падения обломков беспилотника работают силовики.
Еще одной целью атаки значимых региональных объектов ВСУ стала Мордовия. В небе над регионом тоже был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Ранее мы писали о том, что 17 апреля аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли из-за угрозы атаки БПЛА.
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