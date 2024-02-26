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· Артем Акчурин

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

kazanfirst.ru

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Советский район в Казани направил бойцам в зону СВО шефской помощи на сумму более чем в 208,5 млн рублей. Туда вошли, как товары первой необходимости, так и крупногабаритную техника. Данные приводит глава района Роман Фатхутдинов.

Фатхутдинов подчеркнул, что район отличается не только своей территорией и населением, но и единством и сплоченностью. Более тысячи семей из поддерживают своих мужчин в зоне боевых действий, будучи на связи с ними и оказывая помощь в различных сферах.

Он также отметил, что движение «За Победу. Казань» играет значительную роль в поддержке бойцов СВО и их семей. В прошлом году им было предоставлено помещение на улице Солидарности, которое сегодня превратилось в центр по производству специальной одежды.

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