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· Артем Акчурин

В Казани сносят аварийный блок здания возле управления архитектуры

В Казани сносят аварийный блок здания возле управления архитектуры

2GIS

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В Казани происходит снос аварийного блока здания рядом с управлением архитектуры города на улице Достоевского. Причиной этого решения стали слабые грунты и сдвиг здания, как сообщили в исполкоме Казани. Завершение работ планируется к июню 2024 года. Данные приводит «БИЗНЕС Online».

Согласно данным мэрии города, в результате мониторинга технического состояния и динамики разрыва несущих конструкций было выявлено значительное отклонение от проектного положения, что могло привести к обрушению объекта.


Этот блок был построен в начале 1980-х вместе со зданием управления архитектуры Казани и использовался как административные помещения до начала 2000-х. С 2000 года площадь 888 кв. м оставалась пустующей.

Институт развития города в настоящее время разрабатывает эскизный проект нового здания, которое будет построено на месте снесенного блока. Детали проекта, включая площадь, сумму расходов, функции, этажность, сроки строительства и другие аспекты, пока не раскрыты. Финансирование проекта и строительства нового здания будет осуществляться из бюджета Казани.

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