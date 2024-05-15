В Казани открыли движение по улице Московской

В Вахитовском и Приволжском районе Казани завершились работы по реконструкции водопровода на улице Московской. Автобусы маршрутов № 6, 35, 35А, 47, №2, 30, 63, 72, №5, 23, 56, 91 сейчас возвращаются к прежнему маршруту. Так как из-за ремонта дорог их пускали в обход.

Работы проводились на двух участках улицы. Было уложено примерно 470 метров нового трубопровода, а также произведен монтаж водопроводной камеры. В настоящее время на месте работ идет благоустройство территории.