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В Гидрометцентре РТ опровергли возможную гибель озимых

В республике не было замечено наличия корки льд...

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В республике не было замечено наличия корки льда, что могла бы причинить ущерб озимым посевам. Информацию рассказали в пресс-службе Гидрометцентра республики.

10 января в регионе производилось измерение уровня снежного покрова. Специалисты не выявили опасного слоя льда, который считается нежелательным агрометеорологическим феноменом.

По информации Гидрометцентра, критической для культур считается толщина ледяного слоя более 2 сантиметров. Но на данном этапе еще рано строить предположения о появлении такой корки в будущем.

Помимо этого, в РТ наблюдаются значительные колебания высоты снежного покрова в в некоторых районах. Она изменяется от 3 до 41 сантиметра, а в столице Татарстана достигает 30 сантиметров.

Ранее Камияр Байтемиров, председатель ассоциации фермеров и крестьянских хозяйств РТ, выразил опасения, что теплая зимняя погода может негативно отразиться на состоянии озимых посевов в Татарстане.

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