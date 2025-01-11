В Гидрометцентре РТ опровергли возможную гибель озимых

В республике не было замечено наличия корки льда, что могла бы причинить ущерб озимым посевам. Информацию рассказали в пресс-службе Гидрометцентра республики.



10 января в регионе производилось измерение уровня снежного покрова. Специалисты не выявили опасного слоя льда, который считается нежелательным агрометеорологическим феноменом.



По информации Гидрометцентра, критической для культур считается толщина ледяного слоя более 2 сантиметров. Но на данном этапе еще рано строить предположения о появлении такой корки в будущем.



Помимо этого, в РТ наблюдаются значительные колебания высоты снежного покрова в в некоторых районах. Она изменяется от 3 до 41 сантиметра, а в столице Татарстана достигает 30 сантиметров.



Ранее Камияр Байтемиров, председатель ассоциации фермеров и крестьянских хозяйств РТ, выразил опасения, что теплая зимняя погода может негативно отразиться на состоянии озимых посевов в Татарстане.