В домах Советского района сутки не будет воды

Отключение связано с работами по подключению отремонтированного участка водопроводных сетей.

Отсутствие воды затронет дома на Сибирском тракте, улицах Журналистов, Академика Арбузова, Артиллерийской и др. Водоснабжение появится лишьв в 11 утра 24 июля.

Ранее мы сообщали, что в Камском Устье в ДТП погиб водитель «Лады», машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Ранее мы писали, что мужчина из Казани не слишком успешно воспользовался домофоном, а после решил избить его кирпичом.