Элвин Грей приехал в Альметьевск на празднование дня нефтяника. По его словам, организаторы не хотели видеть его «на праздники жизни».



Изначально концерт певца должен был идти час, позже его сократили до 30 минут и запретили использовать живую музыку.



Однако за 15 минут до выступления, ему всё же разрешили петь час и утвердили 14 песен. Вот только об этом Элвин Грей узнал от ведущих со сцены.



А за 9 минут до конца выступления организаторы и вовсе накинулись с нецензурной бранью на Элвина Грея.



В социальных сетях армия фанатов поддержала любимого исполнителя. И призвала не расстраиваться, так как его всё равно любят.



Стоит отметить, что певец извинился перед своей аудиторией и пообещал провести бесплатный концерт в Альметьевске для всех его фанатов.