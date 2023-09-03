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· Алина Алмакаева

Уезжаю с болью в сердце: Элвину Грею угрожали и сорвали концерт в Альметьевске

Уезжаю с болью в сердце: Элвину Грею угрожали и сорвали концерт в Альметьевске

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Элвин Грей приехал в Альметьевск на празднование дня нефтяника. По его словам, организаторы не хотели видеть его «на праздники жизни».


Изначально концерт певца должен был идти час, позже его сократили до 30 минут и запретили использовать живую музыку.


Однако за 15 минут до выступления, ему всё же разрешили петь час и утвердили 14 песен. Вот только об этом Элвин Грей узнал от ведущих со сцены.


А за 9 минут до конца выступления организаторы и вовсе накинулись с нецензурной бранью на Элвина Грея.


В социальных сетях армия фанатов поддержала любимого исполнителя. И призвала не расстраиваться, так как его всё равно любят.


Стоит отметить, что певец извинился перед своей аудиторией и пообещал провести бесплатный концерт в Альметьевске для всех его фанатов.

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