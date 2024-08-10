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Татарстан достиг 27,6 млрд рублей от продажи молока

В первом полугодии 2024 года Татарстан заработа...

alcovolna.ru

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В первом полугодии 2024 года Татарстан заработал 27,6 млрд рублей от продажи молока, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Согласно информации, представленному докладчиком, за данный период было произведено 883 тысячи тонн молока, что соответствует 107% к прошлогоднему уровню.

Продуктивность коров увеличилась на 291 кг, достигнув 4 127 кг на каждую корову (108%). Совещание, на котором присутствовали представители всех районов республики, провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сохранение высоких стандартов качества молока, а также активная работа по модернизации оборудования способствовали росту. Местные фермеры начали активно применять инновационные технологии, позволяющие повысить продуктивность и улучшить здоровье животных. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение объемов производства и снижение себестоимости.

Кроме того, спрос на молочную продукцию на внутреннем рынке Татарстана и за его пределами продолжает расти, что также способствует увеличению доходов. Региональные власти активно поддерживают сельское хозяйство, что создает дополнительные возможности для расширения и развития молочных предприятий. В результате Татарстан уверенно занимает лидирующие позиции в России по производству молока, демонстрируя значительный потенциал роста в будущем.

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