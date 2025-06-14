Рустам Минниханов посетил XXV Федеральный сабантуй в Якутске

Раис РТ прибыл на XXV Федеральный сабантуй, который прошел в Якутске. Вместе с ним на мероприятие приехал и глава Республики Саха Айсен Николаев.

На встрече с высокими гостями им был представлен якутский обряд Алгыз, символизирующий благословение и пожелания счастья, здоровья и удачи. Как пояснил один из участников обряда, гостей не только встречают, но и сопровождают до самого отъезда.

Затем Минниханов осмотрел традиционное якутское летнее жилище в виде конуса, называемое Урага. Оно имеет большое значение в культуре местных жителей, символизируя связь с природой. В этом месте прозвучали мелодии на древних музыкальных инструментах, чьи звуки обладают лечебными свойствами.

Еще одной важной якутской традицией является повязывание саламы на священное дерево, что, по поверьям, помогает исполнить загадываемое желание, если оно продиктовано добрыми мыслями.

После обряда Рустам Минниханов и Айсен Николаев посетили подворья различных районов Якутии, а также ознакомились с экспозицией Татарстана.

В программе XXV Федерального сабантуя были мастер-классы по народным промыслам, спортивные соревнования, конкурсы и традиционная борьба «Корэш». Также гостей ожидали дни татарского кино, театральные постановки, круглые столы и концерты.

Источник: tatar-inform.ru