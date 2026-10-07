Раис Татарстана присоединился к поздравлениям Путина с днем рождения

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление прозвучало от имени жителей республики — об этом руководитель региона написал на своей странице в соцсетях.

7 октября российскому лидеру исполнилось 74 года. В своем послании Минниханов пожелал юбиляру крепкого здоровья, душевного тепла и сил для новых свершений.

«От всей души поздравляем Вас с днем рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, душевного тепла, сил для новых свершений. Пусть рядом всегда будут близкие люди, надежные друзья и те, кто искренне поддерживает Вас. С теплом, уважением и самыми добрыми пожеланиями — жители Татарстана!» — говорится в публикации.

Текст поздравления Минниханов сопроводил переводом на татарский язык. В этот же день теплые слова в адрес Владимира Путина направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Несколькими днями ранее Владимир Путин сам выступил с поздравлением — он обратился к преподавателям в связи с Днем учителей.