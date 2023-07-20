На реализацию направят больше 7 миллиардов: в РТ планируют отремонтировать 234 объекта образования

В Татарстане в 2023 году капитально отремонтируют 43 школы

В Татарстане в 2023 году планируют отремонтировать 234 объекта образования. Общая сумма, которая будет направлена на реализацию планов - 7,9 миллиарда рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектура и ЖКХ РТ Алексей Фролов, рассказывая о программе капремонта объектов социально-культурной сферы в Татарстане и ее реализации в этом году.

С его слов, сейчас работы по общеобразовательным учреждениям выполнены на 66,15%. а по дошкольным - на 64,42%. Помимо этого, 3,7 миллиарда будет направлено на капитальный ремонт 149 объектов здравоохранения, а 1,5 миллиарда - 44 учреждений культуры.

Алексей Фролов также отметил, что по поручению главы РТ Рустама Минниханова проведут ремонт 13 военных комиссариатов республики - будет приобретена мебель и оборудование за 491,5 миллиона рублей.