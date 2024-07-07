Девушка из Гусь-Хрустального вымогала деньги у жителя Челнов

Молодые люди вели переписку весной этого года. Девушка из Гусь-Хрустального заявила, что у неё есть компромат на жителя Набережных, и угрожала слить его в сеть, если мужчина не заплатит ей 100 тыс. руб.

Сначала потерпевший отправил вымогательнице 15 тыс., но после обратился в полицию. В ходе следствия было возбуждено уголовное дело, девушка уже признала свою вину и вернула челнинцу сумму, которую он отправил ранее.

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