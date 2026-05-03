Ученые раскрыли причину мышечной боли при приеме статинов

Исследователи из Колумбийского университета предложили механизм, который может объяснять появление мышечной боли и слабости у некоторых пациентов, принимающих статины. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation.

Статины широко используют для снижения уровня холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако у части пациентов на фоне лечения возникают мышечный дискомфорт, миалгия и признаки миопатии.

Авторы изучили влияние этих препаратов на рианодиновый рецептор первого типа — белок, который регулирует движение кальция в мышечных клетках и отвечает за нормальную работу мышц.

С помощью криоэлектронной микроскопии было установлено, что симвастатин может связываться с этим рецептором и удерживать кальциевый канал в открытом состоянии. Это приводит к избыточному поступлению кальция в клетки.

Такое нарушение, как отмечается, может ослаблять мышечные волокна и запускать процессы повреждения ткани, что проявляется болью, слабостью и быстрой утомляемостью.

Исследователи подчеркнули, что выявленный механизм не объясняет все случаи побочных эффектов, но может играть роль у людей с повышенной чувствительностью к статинам.

Эксперименты на животных показали, что при нарушении работы рецептора симвастатин вызывал мышечную слабость, однако препарат, стабилизирующий канал в закрытом состоянии, помогал предотвратить этот эффект.

Авторы считают, что полученные данные могут помочь в разработке способов снижения побочных эффектов у пациентов, которым необходима терапия статинами. При этом специалисты подчеркнули, что менять лечение без консультации с врачом не следует.

