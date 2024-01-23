Елабужанин участвует в конкурсе на лучший зимний двор в РТ

Началось голосование в конкурсе «А у нас во дворе...». В ходе голосования будет выявлен лучший из украшенных дворов. Оно будет продолжаться до 26 января. После чего 10 финалистов будут бороться за три денежных приза, среди них голосование пройдет 27 по 29 января. Победителей объявят 31 января.



В конкурсе принимает участие житель из Елабуги Ильгиз Шайхутов. Стоит отметить, что он уже 6 раз становился победителем в муниципальных конкурсах и не раз украшал свой двор, ежегодно вводя что-то новое.