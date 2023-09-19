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Документ опубликован на сайте: в РТ присудили госпремии имени Махмутова учителю и проректору

Минниханов присудил госпремии имени Махмутова в 2023 году
Документ опубликован на сайте: в РТ присудили госпремии имени Махмутова учителю и проректору

pixabay

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому присуждается госпремия РТ имени Махмутова учителю английского языка гимназии №141 и проректору по непрерывному образованию Казанского инновационного университета. Документ был опубликован на официальном сайте главы республики.

Лауреаты премии - доктор педагогических наук, проректор по непрерывному образованию, директор НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования КИУ имени Тимирясова Дания Ахметова и учитель английского языка гимназии №141 Ольга Гаврилова.

Государственная премия Республики Татарстан имени Махмутова присуждается педагогическим работникам образовательных организаций РТ за значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрение эффективных технологий в образовательный процесс.

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