Согласно сообщению РИА Новости, Армения не принимает участия в «Играх будущего», как заявил начальник отдела молодежного спорта Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, Артур Седракян. Он объяснил решение отсутствием специализированных команд и финансирования, однако возможно, Армения будет участвовать в подобных соревнованиях в будущем.

Несмотря на отсутствие армянских спортсменов, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян будет присутствовать на спортивном мероприятии. Международные соревнования по смешанным дисциплинам физического и виртуального спорта, «Игры будущего», пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта и объединят команды из более чем 100 стран мира. Кроме того, страны Европы также были приглашены принять участие в соревнованиях, учитывая ориентацию России на сотрудничество и разделение.