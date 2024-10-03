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В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д

Об этом рассказали в Центральном МСУТ СК России

Центральное МСУТ СКР

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В РТ сотрудники Следственного комитета разберутся в гибели работника на ж/д. Об этом рассказали в Центральном МСУТ СК России.

Специалисты уже организовали доследственную проверку после смерти 65-летнего мужчины, который управлял трактором. Тот ремонтировал железную дорогу 2 октября 2024 года. Все произошло на 861 километре ж/д перегона «Арск-Корса».

По предварительным данным, рабочий потерял сознание, рухнул на железнодорожную насыпь и скончался. По результатам первичного осмотра, криминала в гибели нет. Но экспертам предстоит проверить все через экспертизу.

Ранее мы писали о том, что в казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть от непотушенной сигареты.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России, в населенном пункте горел садовый дом на площади 25 кадратных метров.

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