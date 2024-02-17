101 млн рублей выделят на ремонт дорог в РТ

В трех районах Татарстана отремонтируют дороги за 101 млн рублей. Всего нужно отремонтировать 4,630 км дорог. Работы проведут на следующих участках:

Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай, км 10+085 — км 11+549 в Алексеевском районе (1,464 км);

Алексеевское — Билярск, км 2+200 — км 2+508 в Алексеевском районе (0,308 км);

Базарные Матаки — Мамыково, км 12+000 — км 13+410 в Алькеевском районе (1,410 км);

Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка, км 34+000 — км 34+981, км 35+011 — км 35+478 в Спасском районе (1,448 км).

Ремонт завершится до 19 августа 2024 года.