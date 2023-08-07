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· Полина Модестова

Жилье приобрели более 33 тысяч семей: были подведены результаты программы социальной ипотеки

В Казани с 2005 года по социальной ипотеке жилье приобрели более 33 тысяч семей
Жилье приобрели более 33 тысяч семей: были подведены результаты программы социальной ипотеки

Яна Лаушкина

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За три года жилье по программе социальной ипотеки было приобретено 2,2 тысячами молодых семей, сообщил глава Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов сегодня, 7 августа, на «деловом понедельнике».

Он рассказал, что возможность участия в социальной ипотеке с июля 2020 года появилась у молодых семей, в которых возраст одного из супругов не больше 35 лет. За три года реализации программы ее участникам стали 2 266 молодых семей в Татарстане.

Всего с 2005 года в Казани жилье по программе «Социальная ипотека» приобрели 33 тысячи семей. С 2019 по 2023 год участникам программы стали больше 6,5 тысячи семей.

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