Жилье приобрели более 33 тысяч семей: были подведены результаты программы социальной ипотеки

В Казани с 2005 года по социальной ипотеке жилье приобрели более 33 тысяч семей

За три года жилье по программе социальной ипотеки было приобретено 2,2 тысячами молодых семей, сообщил глава Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов сегодня, 7 августа, на «деловом понедельнике».

Он рассказал, что возможность участия в социальной ипотеке с июля 2020 года появилась у молодых семей, в которых возраст одного из супругов не больше 35 лет. За три года реализации программы ее участникам стали 2 266 молодых семей в Татарстане.

Всего с 2005 года в Казани жилье по программе «Социальная ипотека» приобрели 33 тысячи семей. С 2019 по 2023 год участникам программы стали больше 6,5 тысячи семей.