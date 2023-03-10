В зоне спецоперации на Украине погиб популярный свадебный оператор из Казани Аркадий Орешников

В зоне СВО на Украине погиб популярный в Татарстане свадебный оператор из Казани Аркадий Орешников, ушедший на фронт добровольцем.

"Он был очень креативным, снимал много при помощи квадрокоптера, и эти кадры особенно нравились всем заказчикам. Знаю, что он и в зоне СВО был востребованным специалистом, работал с беспилотниками, квадрокоптерами. Мы после нашей свадьбы немного с ним общались, и он тогда поражал своими взглядами – Аркадий был патриотом, многое делал для тех, кто с 2014 года уже находился на территории ДНР и ЛНР, но не афишировал этого. Собственно, и мы узнали про это совершенно случайно", - сообщил изданию "Пруфы" один из товарищей и бывших клиентов Аркадия.