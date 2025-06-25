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В Татарстане подготовились к угрозам БПЛА во время Дня молодежи

Министр по делам молодежи Татарстана рассказал ...

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Министр по делам молодежи Татарстана рассказал о планах проведения Дня молодежи в Казани на фоне угроз со стороны БПЛА. В министерстве отметили, что все возможные риски, связанные с беспилотниками, были тщательно рассчитаны. Ведомство подчеркнуло, что все соответствующие службы контролируют ситуацию и подготовлены к возможным угрозам, разработав сценарии реакции на них. Пока праздники планируются провести в обычном режиме, без изменений.

День молодежи в Татарстане пройдет 28 июня. В Казани на мероприятии выступит популярная певица Дора, а в Нижнекамске — певец Konfuz. В Набережных Челнах зрителей ждет хип-хоп-исполнитель Janaga.

Ранее, в связи с угрозой атак дронов, было отменено несколько мероприятий, включая музыкальный фестиваль в Березовском и Спасскую ярмарку в Елабуге. Эти события должны были состояться в середине июля, но были отменены в этом году в первый раз.

Напомним, что в республике введен режим беспилотной опасности, а также ограничения на полеты беспилотников в Казани и Нижнекамске. За последние сутки были сбиты несколько беспилотников, но пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Источник: Бизнес Online

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