В Татарстане 47-летнего мужчину обвинили в убийстве сестры

В Татарстане 47-летний мужчина обвинен в убийстве сестры. По данным республиканского Следкома, житель Набережных Челнов весной этого года расправился с родственницей из-за ее претензий на наследство.

53-летняя женщина пришла к брату и предложила поделить оставшееся от родителей имущество, в котором брат жил единолично. Началась ссора, и пьяный брат нанес сестре смертельный удар ножом в грудь.

В полицию он позвонил сам и во всем сознался.

Уголовное дело расследовано, обвинительное заключение подписано, теперь судьбу мужчины будет решать суд.

