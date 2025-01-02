В Казани 1 января произошло массовое ДТП на перекрестке Хади Такташ и Назарбаева
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1 января 2025 года, в региональной столице Татарстана на пересечении ул. Назарбаева и Хади Такташ, случилось ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, пишет KazanFirst.
Предварительно, белый Hyundai выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилями марки KIA и Nissan. Свидетели утверждают, что водитель Hyundai получил травмы — у него сильно повреждено лицо.
Остальные участники дорожного происшествия, судя по всему, не пострадали.
На месте происшествия находились сотрудники Государственной автомобильной инспекции, которые сейчас выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее мы писали о том, что в Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком.
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