В Казани 1 января произошло массовое ДТП на перекрестке Хади Такташ и Назарбаева

1 января 2025 года, в региональной столице Татарстана на пересечении ул. Назарбаева и Хади Такташ, случилось ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, пишет KazanFirst.

Предварительно, белый Hyundai выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилями марки KIA и Nissan. Свидетели утверждают, что водитель Hyundai получил травмы — у него сильно повреждено лицо.

Остальные участники дорожного происшествия, судя по всему, не пострадали.

На месте происшествия находились сотрудники Государственной автомобильной инспекции, которые сейчас выясняют обстоятельства инцидента.

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