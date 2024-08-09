В Казани ограничения движения на улице Фатыха Амирхана продлятся до 30 сентября

В Казани на ул. Ф. Амирхана специалисты продлили ограничение из-за возведения гостиницы около моста Миллениум. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства региональной столицы Татарстана.

Для движения машин будет закрыта второстепенная трасса возле дома на ул. Алексея Козина, 2 до 30 сентября 2024 года.

Напомним, дорогу на Амирхана на время перекрыли с 30 июля.

Ранее мы писали о том, что ТЦ «Бахетле» в Казани было выкуплено в кредит «Кейт-Про».

Договор по ипотеке был подписан с «МСП Банк» на 10 лет.

Кроме того, мы говорили, что в Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги. Как рассказали пострадавшие, они неоднократно обращались к даме за турами. Вот только в текущем году местная жительница, как говорят люди, обманула их.

Кроме того, мы говорили, что сын знаменитого бывшего хоккеиста казанского хоккейного клуба "Ак Барс" лежит в реанимации.