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В Казани 48-летний мужчина погиб при пожаре в коттедже

В Казани 48-летний мужчина погиб при пожаре в коттедже

Фото: ntr-24.ru

В поселке Салмачи в Казани пожарные, потушив пожар в коттедже, нашли тело мужчины.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило утром 5 декабря, сообщалось, что на Лиственной горит дом. Пламя охватило двухэтажный коттедж.

В результате пожара пострадала женщина. А позднее при тушении на втором этаже пожарные обнаружили обгоревшее тело 48-летнего мужчины.

На текущий момент возгорание ликвидировано, проводится проверка, которая поможет установить причины трагедии, сообщает ГУ МЧС РТ.

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