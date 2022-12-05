В Казани 48-летний мужчина погиб при пожаре в коттедже

В поселке Салмачи в Казани пожарные, потушив пожар в коттедже, нашли тело мужчины.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило утром 5 декабря, сообщалось, что на Лиственной горит дом. Пламя охватило двухэтажный коттедж.

В результате пожара пострадала женщина. А позднее при тушении на втором этаже пожарные обнаружили обгоревшее тело 48-летнего мужчины.

На текущий момент возгорание ликвидировано, проводится проверка, которая поможет установить причины трагедии, сообщает ГУ МЧС РТ.