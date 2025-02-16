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В 94 года умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

С 1971 по 1976 год возглавлял женскую команду К...

pixabay.com

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16 февраля на 95-м году жизни ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР и баскетбольный судья Игорь Позняк. О его кончине сообщила Российская федерация баскетбола.

С 1957 по 1970 год Игорь Павлович работал тренером казанского клуба «Университет», а с 1995 года стал консультантом в «УНИКС-Юниор». В период с 1965 по 1967 год входил в тренерский штаб сборной РСФСР, а с 1971 по 1976 год возглавлял женскую команду Казанского химико-технологического института.

В качестве игрока Позняк выступал за «Спартак» и сборную ТАССР. Он окончил Казанский педагогический институт в 1954 году. В 1949–1955 годах занимал вторые места на первенствах РСФСР, а в 1950 году завоевал Кубок РСФСР.

За свои заслуги в 1968 году он получил звание Заслуженного тренера РСФСР, а в 1991 году был удостоен статуса заслуженного работника физической культуры ТАССР. Также имел судейскую категорию всесоюзного уровня и более 20 лет возглавлял тренерский совет Федерации баскетбола ТАССР.

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