Стал временным убежищем для писателей и поэтов: Чистополь попал в топ-5 городов России для литературного туризма

Чистополь внесли в топ-5 городов России для литературного туризма

В топ-5 российских городов для литературного туризма попал Чистополь. Список составляли эксперты высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме.

В начале Великой Отечественной войны Чистополь был временным убежищем для многих писателей и поэтов, которые были эвакуированы из Ленинграда и Москвы. В город прибыли около двух тысяч человек, в числе которых были литературы и их семьи. Вместе они успешно создали в Чистополе "писательскую колонию".

Некоторые из эвакуированных оставались в городе до 1943 года. Среди них были Борис Пастернак, Николай Асеев, Михаил Исаковский, Константин Федин.