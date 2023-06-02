Подорожало абсолютно все: в Татарстане за неделю резко выросли в цене бензин и дизельное топливо

В Татарстане за неделю выросла стоимость 95-го бензина

Специалисты Татарстанстата рассказали о подорожании всех марок бензина и дизельного топлива в последнюю неделю весны - с 22 по 29 мая.

Согласно опубликованным данным, бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 24 копейки за литр. Если раньше его цена составляла 46,04 рубля за литр, то сейчас - 46,28 рубля.

Больше всего вырос ценник у АИ-95. Теперь водителям придется платить не 49,68 рубля за литр, а на 51 копейку больше - 50,19 рубля.

А вот стоимость АИ-98 выросла на 38 копеек за литр - с 61,18 до 61,56 рубля за литр.

Дизельное топливо тоже подорожало, но, если сравнивать с изменениями цен, которые произошли в бензине, то здесь разница не столь примечательна - лишь две копейки. Цена за литр дизельного топлива теперь будет стоить не 54,67 рубля, а 54,69 рубля.