На площади Сабантуя в Казани обнаружена крупная свалка

В Казани на территории главной площади, где ежегодно проводится республиканский Сабантуй, образовалась значительная свалка мусора. Проблема выявилась в начале мая после таяния снега, который вывозили сюда всю зиму со всего города.

Вместе со снегом на поле накопились тонны отходов: пластиковые бутылки, строительный мусор и прочий хлам. Во время сильного ветра загрязнение распространилось на соседние улицы, привлекая внимание жителей близлежащих районов.

Попытки местных жителей получить помощь от управляющей компании и городских служб пока не увенчались успехом. Ответственность за уборку территории остается неопределенной между различными ведомствами.

Жители самостоятельно организовали субботник для очистки площади. Сейчас казанцы надеются, что территория будет полностью приведена в порядок до проведения традиционного праздника Сабантуй.