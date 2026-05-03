В Татарстане на следующей неделе потеплеет до плюс 26 градусов

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует постепенный рост температуры воздуха в республике с 4 по 6 мая. В понедельник, 4 мая, ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем от +16 до +21 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с, осадков не предвидится.

Во вторник, 5 мая, температурный фон повысится до +20...+25 градусов. В среду, 6 мая, воздух прогреется еще больше — до +21...+26 градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается.

Таким образом, в течение трех дней температура будет расти ежедневно, обеспечивая переход к более теплой погоде. Метеорологи рекомендуют следить за прогнозом для планирования активности на открытом воздухе.