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Минниханов распорядился заменить глухие экраны на Кировской дамбе на прозрачные

По поручению главы Татарстана Рустама Миннихано...

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По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова на Кировской дамбе демонтируют непрозрачные шумозащитные экраны. Их заменят на прозрачные, сообщила помощник раиса РТ Олеся Балтусова в Telegram.

Она отметила, что благодаря этому жители и туристы снова смогут наслаждаться видом на Казанский кремль. По её словам, хотя формат конструкций неудобен для пешеходов и велосипедистов, сам факт сохранения панорамы Кремля — радостная новость. Вопрос благоустройства тротуаров остаётся открытым.

Ранее представители татарстанского отделения ВООПИиК направили письмо Минниханову, в котором раскритиковали установку шумозащитных экранов. Они подчеркнули, что конструкции закрыли знаковый вид на Кремль, что вызвало недовольство как у горожан, так и у туристов. Эксперты предложили альтернативные технологии снижения шума, которые не перекрывают обзор.

Установка экранов стоимостью 89 миллионов рублей началась в июне. Проект предполагал монтаж более 1 600 панелей, включая шумопоглощающие и шумоотражающие элементы. За реализацию отвечает ГБУ «Дирекция финансирования программы дорожных программ».

Тема вызвала бурное обсуждение на комиссии по градостроительной деятельности. Участники указывали на то, что экраны испортят один из самых известных видов Казани. После этого Минниханов поручил найти другое решение.

Добавим, что на участке дамбы также планируют создать рекреационный комплекс с бассейнами, фуд-кортом и гостиницей. Этим проектом занимается команда, связанная с Альбертом Юлдашевым. Работы курирует Тимур Зайнутдинов, а участок находится в аренде у компании ООО «Коаст» с осени прошлого года.

Источник: БИЗНЕС Online

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