Миндортранс Татарстана намерен сделать Вознесенский тракт платным из-за дефицита бюджета

Миндортранс РТ намерен сделать платным Вознесенский тракт в связи с нехваткой бюджетных денег. Для этого уже готовится соответствующая нормативная база, пишет "БО".

При этом в самом министерстве пока не комментируют ситуацию.

Известно, что ранее предлагалось сделать платным проезд по Вознесенскому тракту на отрезке от Фучика до развязки с М7 - 8 километров.

Первая часть дороги от Гвардейской до Проспекта Победы планируется бесплатной, сдача запланирована на конец этого года.