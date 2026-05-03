Казань вошла в топ-5 городов России по населению

По данным на 1 января 2025 года, население Казани превысило 1,3 млн человек, что позволило городу занять пятое место в стране. За прошлый год в столице Татарстана родилось более 14 тысяч детей. Город продолжает привлекать мигрантов из других регионов России и стран СНГ. В вузах Казани обучаются свыше 93 тысяч студентов из других городов, многие из которых остаются жить в регионе после окончания учебы.

По прогнозам городских властей, к 2050 году население столицы Татарстана должно превысить 1,6 млн человек. Привлекательность Казани обусловлена развитой инфраструктурой, мощными промышленными и ИТ-кластерами, а также формированием устойчивой культурно-образовательной среды.

Однако рост популярности города сопровождается значительным увеличением стоимости жизни. В 2025 году региональная инфляция в Казани достигла 6,64%, превысив общероссийские показатели. Ежемесячный бюджет для поддержания базового комфорта оценивается в 60 тысяч рублей, что приблизило стоимость жизни к столичным стандартам. Цены на недвижимость и посуточную аренду жилья остаются высокими.

Конкурентами Казани на рынке привлечения населения выступают Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Главное преимущество Казани — стабильность развития и предсказуемость инвестиционной политики, обеспечивающие жителям доступ к современной инфраструктуре и безопасной социальной среде.