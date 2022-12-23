Казань попала в пятерку самых мастурбирующих российских городов

Казань попала в топ-5 городов, лидирующих по объемам продаж секс-игрушек. Крупные российские интернет-магазины провели собственное исследование, в результате которого стало понятно, какие города РФ проявляют больше всего интереса к секс-игрушкам.

Как пишет портал Е1, рейтинг возглавила Москва, на второй строчке расположился Санкт-Петербург. Третье место заняли жители Краснодара, а на четвертом Екатеринбург. Пятое место между собой разделили Казань, Красноярск и Новосибирск.

Ранее мы сообщали, что вирусолог сравнил грипп и COVID-19 и пришел к выводу, что сейчас ситуация куда опаснее.