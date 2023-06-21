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· Полина Модестова

Исполняют красивый брачный танец: в зооботсаду Казани появились фазаны Эллиота и Свайно

В зооботсаду Казани появились фазаны Эллиота и Свайно
Исполняют красивый брачный танец: в зооботсаду Казани появились фазаны Эллиота и Свайно

Администрация Казани

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Новые обитатели появились в зооботсаду Казани. Посетители смогут здесь наблюдать за фазанами Эллиота и Свайно.

В природе фазаны Эллиота обитают в бамбуковых лесах юго-востока Китая, а в брачный период самцы становятся яркими и очень эффектно машут крыльями. А вот фазаны Свайно встречаются в горных лесах Тайваня. Самцы предпочитают жить в одиночестве, а самки, наоборот, собираются в стаи. В период размножения самцы исполняют красивый брачный танец перед избранницами.

Не так давно в зооботсаду появились грифовые цесарки, которые прибыли из Перми и месяц находились в карантине. Сейчас птиц можно встретить в уличном дворике.

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