Их число заметно сократилось: в Татарстане в этом году стало меньше ребят, получивших 200 баллов на ЕГЭ

В Татарстане в 2023 году сократилось число получивших 200 баллов на ЕГЭ выпускников

В Татарстане в 2023 году стало меньше учеников, которые получили 200 баллов за два экзамена. В прошлом году таких ребят было 14, а в этом лишь восемь, сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин. При этом 100 баллов за один предмет в Татарстане получили 180 выпускников.

Изменения в этом году коснулись и выбора предметов. Ребята стали реже выбирать на сдачи на ЕГЭ физику и чаще - информатику.