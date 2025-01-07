Чиновнику в Казани вручили орден патриарха за строительство храма

Первый заммэра Казани, Денис Калинкин, стал обладателем ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл дал эту награду, подчеркивая значимый вклад Калинкина в восстановление духовной жизни в стране.

В 2025 году чиновник активно содействовал строительству храма «Целительница» в честь иконы Божией Матери на территории Детской больницы. За это и участие в православной общине Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о награждении.

Церемония награждения состоялась в ночь с 6 на 7 января.

Стоит отметить, что храм «Целительница» был торжественно открыт 30 августа, в День города Казани и республики, одновременно с новой мечетью. Оба культовых сооружения были объединены под названием «Тихий сад». На церемонии присутствовали глава региона и госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.