Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Чиновнику в Казани вручили орден патриарха за строительство храма

В 2025 году чиновник активно содействовал строи...

Татарстанская митрополия

Подписаться в Telegram

Первый заммэра Казани, Денис Калинкин, стал обладателем ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл дал эту награду, подчеркивая значимый вклад Калинкина в восстановление духовной жизни в стране.

В 2025 году чиновник активно содействовал строительству храма «Целительница» в честь иконы Божией Матери на территории Детской больницы. За это и участие в православной общине Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о награждении.

Церемония награждения состоялась в ночь с 6 на 7 января.

Стоит отметить, что храм «Целительница» был торжественно открыт 30 августа, в День города Казани и республики, одновременно с новой мечетью. Оба культовых сооружения были объединены под названием «Тихий сад». На церемонии присутствовали глава региона и госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Топ-5 мифов о здоровье: что нужно знать, чтобы жить долго

Интересное в Казани

день назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

эффективный гель от тараканов в квартире

Новости Казани

9 часов назад

Подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

замена матрицы ноутбука цена в Уфе

Новости Татарстана

5 часов назад

Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

Новости Казани

день назад

Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

Новости Казани

день назад

Казанцев пригласили на поиски пропавшего казанского дракона

Новости Казани

22 часа назад

2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»

Новости Татарстана

день назад

Снова закрыли каток в парке «Черное озеро»
Новости Казани
день назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Казани

37 минут назад

Из Нальчика в Казань планируют запустить новый рейс

Новости Казани

52 минуты назад

Чиновнику в Казани вручили орден патриарха за строительство храма

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 7 января ожидаются снег и метель
Казанцы отпраздновали день рождения на помойке ...
Новости Казани
22 минуты назад

Казанцы отпраздновали день рождения на помойке возле ЖК «Новые острова»

Новости Татарстана

4 часа назад

9 человек погибли из-за землетрясения в Тибете

Новости Казани

6 часов назад

В Казани с 15 по 19 января пройдет Кубок РФ по лыжным гонкам

Новости Казани

7 часов назад

В Казани на пожаре спасли 60-летнего мужчину
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь