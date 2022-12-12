Аэропорт Казани возобновил работу после непогоды: теперь все в штатном режиме

В Казани международный аэропорт возобновил работу в штатном режиме после непогоды. Он принимает и выпускает самолеты, все взлетно-посадочные операции выполняются в обычном порядке, сообщает пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.

"С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний. Для получения подробной информации просим обращаться также в справочную службу аэропорта по номеру телефона 8-843-267-88-07, а также следить за данными на онлайн-табло аэропорта", – уточнил он.

